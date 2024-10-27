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Фильм «Веном: Последний танец» стартовал со $ 175 млн — выше прогноза аналитиков

Фильм «Веном: Последний танец» стартовал со $ 175 млн — выше прогноза аналитиков
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По итогам первого уикенда сборы фильма «Веном: Последний танец» в США составили $ 51 млн. Лента показала относительно невпечатляющий результат в домашнем регионе, где ей предрекали запуск в районе $ 65 млн.

Однако ставка Sony Pictures на международный рынок сыграла ей в плюс. Общая касса «Венома 3» сейчас превышает $ 175 млн, солидная часть этой суммы приходится на Китай, где серия очень популярна. Учитывая бюджет фильма в $ 120 млн, триквел может окупиться уже по итогам двух недель проката — всё будет зависеть от долгосрочных сборов.

Ранее картина получила смешанные отзывы от зрителей и критиков, однако это никогда не мешало «Веному» собирать стабильную кассу. Первая часть в 2018 году при сдержанной критике собрала $ 856 млн, а вторая — около $ 500 млн, хоть и вышла ещё во времена пандемии, когда ленту не показывали в Китае и других странах.

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