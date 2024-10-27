Сборы фильма «Джокер: Безумие на двоих» достигли $ 200 млн — сиквел провалился

По итогам четвёртой недели проката общие сборы фильма «Джокер: Безумие на двоих» достигли отметки в $ 200 млн. За последние семь дней картина добавила в свою кассу около всего лишь около $ 8 млн, продолжая показывать одно из худших падений в истории кинокомиксов.

Как и предполагали аналитики, общие сборы «Джокера 2» составят около $ 220 млн. Учитывая стремительное падение и скорый релиз в стриминговых сервисах, лента может не добраться и до этой цифры.

Ранее инсайдеры утверждали, что фильм «Безумие на двоих» обошёлся компании в $ 200 млн, а для окупаемости ленте необходимо заработать около $ 450 млн. До этой отметки сиквел уже точно не доберётся — всё из-за очень плохих отзывов зрителей и негативного фона вокруг музыкальной основы продолжения.