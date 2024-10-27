Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Dota 2. DreamLeague. Групповой этап. День 1. Стрим А
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы фильма «Джокер: Безумие на двоих» достигли $ 200 млн — сиквел провалился

Сборы фильма «Джокер: Безумие на двоих» достигли $ 200 млн — сиквел провалился
Аудио-версия:
Комментарии

По итогам четвёртой недели проката общие сборы фильма «Джокер: Безумие на двоих» достигли отметки в $ 200 млн. За последние семь дней картина добавила в свою кассу около всего лишь около $ 8 млн, продолжая показывать одно из худших падений в истории кинокомиксов.

Как и предполагали аналитики, общие сборы «Джокера 2» составят около $ 220 млн. Учитывая стремительное падение и скорый релиз в стриминговых сервисах, лента может не добраться и до этой цифры.

Ранее инсайдеры утверждали, что фильм «Безумие на двоих» обошёлся компании в $ 200 млн, а для окупаемости ленте необходимо заработать около $ 450 млн. До этой отметки сиквел уже точно не доберётся — всё из-за очень плохих отзывов зрителей и негативного фона вокруг музыкальной основы продолжения.

Материалы по теме
Весь мир ненавидит «Джокера 2»: фильм того заслуживает?
Весь мир ненавидит «Джокера 2»: фильм того заслуживает?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android