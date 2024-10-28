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Групповой этап. День 2. Стрим D
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14:00 Мск
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Расписание игр DreamLeague Season 24 по Dota 2 на 28 октября (Дримлига по Доте)

Расписание второго дня DreamLeague S24 по «Доте» — BB против Liquid, Spirit против Falcons
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Сегодня, 28 октября, продолжится международный турнир DreamLeague Season 24 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В рамках второго игрового дня все участники группового этапа проведут по две best-of-2 серии.

Расписание матчей DL S24 по «Доте» на 28 октября, понедельник:

  • 14:00. Группа A, Nigma Galaxy (Ливан) — Gaimin Gladiators (Европа);
  • 14:00. Группа A, AVULUS (Европа) — Team Liquid (Швеция);
  • 14:00. Группа A, Xtreme Gaming (Китай) — BetBoom Team (Россия);
  • 14:00. Группа A, Nouns Esports (Северная Америка) — PARIVISION (Россия);
  • 16:30. Группа B, Team Falcons (Ближний Восток) — Team Spirit (Россия);
  • 16:30. Группа B, HEROIC (Южная Америка) — Tundra Esports (Европа);
  • 16:30. Группа B, Talon Esports (Азия) — Azure Ray (Китай);
  • 16:30. Группа B, ex-Monte (Украина) — Team Waska (Перу);
  • 19:00. Группа A, Team Liquid (Швеция) — BetBoom Team (Россия);
  • 19:00. Группа A, Xtreme Gaming (Китай) — Nigma Galaxy (Ливан);
  • 19:00. Группа A, Gaimin Gladiators (Европа) — PARIVISION (Россия);
  • 19:00. Группа A, AVULUS (Европа) — Nouns Esports (Северная Америка);
  • 21:30. Группа B, Team Falcons (Ближний Восток) — HEROIC (Южная Америка);
  • 21:30. Группа B, ex-Monte (Украина) — Team Spirit (Россия);
  • 21:30. Группа B, Talon Esports (Азия) — Tundra Esports (Европа);
  • 21:30. Группа B, Azure Ray (Китай) — Team Waska (Перу).

Чемпионат DreamLeague S24 по «Доте» проходит в онлайн-формате в период с 27 октября по 10 ноября. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн и 14 600 EPT-очков.

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