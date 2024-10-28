Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 2. Стрим D
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сказочный фильм «Огниво» возглавил кинопрокат России за уикенд

Сказочный фильм «Огниво» возглавил кинопрокат России за уикенд
Комментарии

По данным издания Kinobusiness, сказочная лента «Огниво» возглавила кинопрокат России за минувшие выходные. Фильм занял первое место по сборами в стране за прошедший уикенд и собрал 275 млн рублей.

На втором месте по сборам расположился фильм «Руки вверх!» про популярную группу и её основателя Сергея Жукова. Картина собрала 135 млн рублей. Следом идёт фильм ужасов «Субстанция» — за минувший уикенд ему покорились 56,3 млн рублей. Чуть хуже показал себя фильм «Ужасающий 3» — он собрал 53,7 млн рублей.

Это данные официального проката. Если брать ленты, которые показывают в России без лицензии, то фильм «Веном: Последний танец» занял вторую строчку со сборами в 177,8 млн рублей.

Материалы по теме
«Веном 3» получился восхитительно ужасным: фильм сделали ещё хуже
«Веном 3» получился восхитительно ужасным: фильм сделали ещё хуже
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android