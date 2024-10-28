Вышла шестая серия сериала «Пингвин»

Сегодня на HBO Max состоялась премьера шестой серии сериала «Пингвин». Эпизод уже можно посмотреть на сервисе. А ещё создатели шоу выпустили трейлер седьмой серии — в ней можно посмотреть, что ждёт главных героев в предпоследней серии сериала.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

«Пингвин» — спин-офф «Бэтмена» Мэтта Ривза. Шоу рассказывает о становлении преступной империи Освальда Кобблпота в Готэме, пока Тёмный рыцарь находится в неведении относительно происходящего. События шоу напрямую связаны с «Бэтменом 2» и другими проектами франшизы.

Седьмая серия выйдет 4 ноября, а финальный и восьмой эпизод зрители увидят 11 ноября.