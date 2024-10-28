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Начались съёмки фильма «Пять ночей с Фредди 2»

Начались съёмки фильма «Пять ночей с Фредди 2»
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Создатели ленты «Пять ночей с Фредди 2» объявили о старте её съёмок. Сколько займёт производство, не раскрывается. В режиссёрское кресло вернулась Эмма Тамми, снявшая первую часть.

Сиквел продолжит события оригинального фильма, который рассказывал про парня Майка Шмидта, устраивающегося охранником в пиццерию Фредди Фазбера. Герой столкнулся с жуткими аниматрониками, в которых вселились души некогда убитых тут детей.

«Пять ночей с Фредди 2» выходит в прокат 5 декабря 2025 года. Главную роль вновь исполнит Джош Хатчерсон.

Первая часть «Пяти ночей с Фредди» вышла в 2023 году и окупилась ещё до выхода в кинотеатрах. Картина собрала $ 291 млн при бюджете в $ 20 млн. Триквел уже запущен в работу.

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