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Актёр, сыгравший лорда Фаркуада в «Шреке», хотел бы сыграть героя в пятой части

Актёр, сыгравший лорда Фаркуада в «Шреке», хотел бы сыграть героя в пятой части
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Актёр Джон Литгоу дал небольшое интервью изданию People, в котором рассказал, что он хотел бы вернуться к роли лорда Фаркуада в пятой части «Шрека». Персонаж появился в первой части франшизы, но с тех пор его не показывали. Почему? Потому что героя съела Дракониха.

По словам Литгоу, он бы не задумываясь вернулся к образу Фаркуада, но сделать это тяжело из-за сложившейся судьбы персонажа в «Шреке».

Оказывается, невозможно восстановиться после того, как тебя съел дракон. Но в данный момент меня не приглашали в «Шрека 5».

Премьера пятого «Шрека» состоится 1 июля 2026 года. Шрека, Осла, Фиону и Кота вновь озвучат Майк Майерс, Эдди Мёрфи, Кэмерон Диас и Антонио Бандерас.

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