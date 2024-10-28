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Киллиан Мёрфи надеется, что полученный «Оскар» поможет ему продвигать ирландское кино

Киллиан Мёрфи надеется, что полученный «Оскар» поможет ему продвигать ирландское кино
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Ирландский актёр Киллиан Мёрфи, известный по роли Томаса Шелби в «Острых козырьках» и других проектах, на 96-й церемонии вручения кинопремии «Оскар» получил главную награду за ведущую мужскую роль в фильме «Оппенгеймер».

В недавнем интервью Мёрфи заявил, что победа на «Оскаре», вероятно, даст ему больше возможностей для того, чтобы продвигать ирландское кино и больше рассказывать о культуре самой страны. Сам актёр родом именно оттуда.

В Ирландии, безусловно, нет недостатка в литературных произведениях, которые можно адаптировать для кино… Нам в Ирландии с этим очень повезло. Это невероятно, это захватывает.

После «Оппенгеймера» Мёрфи снялся в лентах «Мелочи жизни», а сейчас снимается в картине «28 лет спустя» и фильме по «Острым козырькам».

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