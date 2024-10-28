Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 2. Стрим D
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Смартфоны подорожали в России на 15%

Смартфоны подорожали в России на 15%
Аудио-версия:
Комментарии

Смартфоны в России за первые три квартала 2024 года подорожали на 12-15%. Информацией поделилась газета «Известия». В основном за подорожанием стоит желание продавцов увеличить прибыль.

По данным, которые предоставили импортёры и розничные продавцы электроники, средняя цена на новый гаджет выросла с 21,2 тысячи до 23,9 тысячи рублей. Одна из причин повышения цен — курс доллара, который отразился на стоимости логистики, сопутствующих услуг и конечной цене устройств. Вторая причина — рост ключевой ставки, который влияет на стоимость заёмных средств для поставщиков и ритейлеров.

По предварительным данным «М.Видео-Эльдорадо», за первые девять месяцев этого года россияне купили 22,3 млн смартфонов на общую сумму 528 млрд рублей. В топ-5 брендов в количественном выражении вошли Redmi, Tecno, Samsung, Realme и Infinix.

Материалы по теме
Краткий путеводитель по миру Dragon Age: готовимся к выходу четвёртой части
Краткий путеводитель по миру Dragon Age: готовимся к выходу четвёртой части
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android