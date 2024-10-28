Смартфоны подорожали в России на 15%

Смартфоны в России за первые три квартала 2024 года подорожали на 12-15%. Информацией поделилась газета «Известия». В основном за подорожанием стоит желание продавцов увеличить прибыль.

По данным, которые предоставили импортёры и розничные продавцы электроники, средняя цена на новый гаджет выросла с 21,2 тысячи до 23,9 тысячи рублей. Одна из причин повышения цен — курс доллара, который отразился на стоимости логистики, сопутствующих услуг и конечной цене устройств. Вторая причина — рост ключевой ставки, который влияет на стоимость заёмных средств для поставщиков и ритейлеров.

По предварительным данным «М.Видео-Эльдорадо», за первые девять месяцев этого года россияне купили 22,3 млн смартфонов на общую сумму 528 млрд рублей. В топ-5 брендов в количественном выражении вошли Redmi, Tecno, Samsung, Realme и Infinix.