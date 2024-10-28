Российский состав Twisted Minds занял первое место на топ-турнире по PUBG

Завершился международный чемпионат PUBG Global Series 5 2024 по игре PUBG BATTLEGROUNDS с призовым фондом $ 300 тыс.

По итогам решающей стадии первое место в рамках соревнования занял состав Twisted Minds с тремя россиянами, обогнавший китайскую 17 Gaming и украинскую Natus Vincere всего на пять очков в финальном зачёте. Звание лучшего игрока турнира получил российский киберспортсмен Артём xmpl Адаркин из Twisted Minds.

Итоги PGS5 2024 по PUBG:

Первое место: Twisted Minds (Россия) — $ 100 тыс.;

— $ 100 тыс.; Второе место: 17 Gaming (Китай) — $ 40 тыс.;

Третье место: Natus Vincere (Украина) — $ 20 тыс.;

4-е место: CERBERUS Esports (Вьетнам) — $ 18 тыс.;

5-е место: Soniqs (США) — $ 13 тыс.;

6-е место: Eternal Fire (Турция) — $ 12 тыс.;

7-е место: NewHappy (Китай) — $ 11 тыс.;

8-е место: TSM (США) — $ 10 тыс.;

9-е место: Freecs (Южная Корея) — $ 8,5 тыс.;

10-е место: Tianba (Китай) — $ 8 тыс.;

11-е место: Gen.G Esports (Южная Корея) — $ 7,5 тыс.;

12-е место: The Expendables (Вьетнам) — $ 7 тыс.;

13-е место: Acend (Германия) — $ 6,5 тыс.;

14-е место: TDT Esports (Вьетнам) — $ 6 тыс.;

15-е место: Petrichor Road (Китай) — $ 5,5 тыс.;

16-е место: FW Esports (Таиланд) — $ 5 тыс.;

17-е место: Daytrade Gaming (Таиланд) — $ 4,5 тыс.;

18-е место: Theerathon Five (Таиланд) — $ 4 тыс.;

19-е место: Team Falcons (США) — $ 3,5 тыс.;

20-е место: FaZe Clan (Европа) — $ 3 тыс.;

21-е место: T1 (Южная Корея) — $ 2,5 тыс.;

22-е место: Four Angry Men (Китай) — $ 2 тыс.;

23-е место: Luna Galaxy (Бразилия) — 1,5 тыс.;

24-е место: GNL ESPORTS (Южная Корея) — $ 1 тыс.

Чемпионат PGS5 2024 по PUBG прошёл в LAN-формате в период с 21 по 27 октября в Бангкоке, Таиланд. В рамках соревнования 24 команды разыграли призовой фонд в размере $ 300 тыс.