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«У нас такое нельзя»: Дмитрий Дюжев объяснил, почему запретил детям смотреть «Бригаду»

«У нас такое нельзя»: Дмитрий Дюжев объяснил, почему запретил детям смотреть «Бригаду»
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Актёр Дмитрий Дюжев рассказал в интервью ТАСС, почему запрещает своим детям смотреть «Бригаду» и «Жмурки», в которых он сам же сыграл главные роли.

По мнению Дюжева, подросткам, не знакомым с Библией и книгами по истории, не стоит смотреть художественные фильмы о преступности.

Мне кажется, что молодому подрастающему поколению не нужно видеть подобные примеры. У них нет достаточного опыта, ещё не сформировалось мировоззрение, они не познали, какими бывают люди, что ими движет и почему. Специально я сыновьям ничего не показываю, а тем более криминальные роли. У нас дома нельзя смотреть «Бригаду» или «Жмурки».

Дмитрий отметил, что в последнее время выходит много всего на тематику преступности в 1990-х, потому что создатели подобных проектов занимаются детальным изучением того времени.

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