Российские BB и Spirit начали выступление на турнире DreamLeague S24 по «Доте» с ничьих

Подошёл к концу первый игровой день топ-турнира DreamLeague Season 24 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В рамках первого дня соревнования каждый из участников провёл одну серию в best-of-2 формате.

Так, российской PARIVISION удалось вырваться на первое место в своей группе благодаря победе над AVULUS, в то время как BetBoom Team и Team Spirit завершили свои игры против Nigma Galaxy и Team Waska соответственно с ничейным результатом.

Следующими оппонентами BB Team станут Xtreme Gaming и Team Liquid, PARIVISON встретится с Nouns Esports и Gaimin Gladiators, а Team Spirit будет противостоять Team Falcons и ex-Monte.

Чемпионат DreamLeague S24 по «Доте» проходит в онлайн-формате в период с 27 октября по 10 ноября. В рамках ивента 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн и 14 600 EPT-очков.