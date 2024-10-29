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Расписание третьего дня DreamLeague S24 по «Доте» — BB против PARIVISION, Spirit против AR

Сегодня, 29 октября, продолжится групповой этап топ-турнира DreamLeague Season 24 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В рамках предпоследнего дня групп участники соревнования проведут ещё по две встречи в best-of-2 формате.

Расписание матчей DL S24 по «Доте» на 29 октября, вторник:

14:00. Группа A, BetBoom Team (Россия) — Gaimin Gladiators (Европа);

— Gaimin Gladiators (Европа); 14:00. Группа A, Xtreme Gaming (Китай) — PARIVISION (Россия) ;

; 14:00. Группа A, Nouns Esports (Северная Америка) — Team Liquid (Швеция);

14:00. Группа A, Nigma Galaxy (Ливан) — AVULUS (Европа);

16:30. Группа B, Tundra Esports (Европа) — Team Spirit (Россия) ;

; 16:30. Группа B, Team Falcons (Ближний Восток) — Talon Esports (Азия);

16:30. Группа B, Azure Ray (Китай) — ex-Monte (Украина);

16:30. Группа B, Team Waska (Перу) — HEROIC (Южная Америка);

19:00. Группа A, Team Liquid (Швеция) — Nigma Galaxy (Ливан);

19:00. Группа A, Gaimin Gladiators (Европа) — Nouns Esports (Северная Америка);

19:00. Группа A, PARIVISION (Россия) — BetBoom Team (Россия) ;

— ; 19:00. Группа A, Xtreme Gaming (Китай) — AVULUS (Европа);

21:30. Группа B, Team Falcons (Ближний Восток) — ex-Monte (Украина);

21:30. Группа B, Talon Esporrts (Азия) — HEROIC (Южная Америка);

21:30. Группа B, Azure Ray (Китай) — Team Spirit (Россия) ;

; 21:30. Группа B, Team Waska (Перу) — Tundra Esports (Европа).

Онлайн-турнир DL S24 по «Доте» проходит в период с 27 октября по 10 ноября. В рамках ивента 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн и 14 600 EPT-очков.