«Пусть лучше контролирует себя»: Роберт Дауни-младший — про поведение Илона Маска

Во время недавнего подкаста On with Kara Swisher Роберт Дауни-младший высказался по поводу того, что Илон Маск олицетворяет себя Тони Старком в реальной жизни. И хотя образ миллиардера действительно вдохновил создателей ленты «Железный человек» на экранный образ Старка, сам актёр относится к этому факту сдержанно.

По словам Роберта, он бы хотел, чтобы в некоторые моменты Маск вёл себя более сдержанно и лучше контролировал своё поведение.

Я встречался с ним всего несколько раз. Как почти 60-летний американец я просто хочу, чтобы он немного лучше контролировал своё поведение. Я знаю, что идея в духе: «Всё в порядке, потому что мы должны добраться до Марса» не совсем убедительна для меня. Но опять же, знаете, нужно посмотреть на всё, что он сделал.