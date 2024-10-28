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Роскачество рассказало о банальных ошибках, которые приводят к поломке смартфона

Роскачество рассказало о банальных ошибках, которые приводят к поломке смартфона
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Эксперты Роскачества рассказали о банальных ошибках, которые допускают владельцы смартфонов. Из-за этих ошибок гаджеты чаще всего подвержены поломке.

Ущерб гаджету зачастую наносится при использовании GPS-навигаторов, Wi-Fi общего доступа и приложений для улучшения работы смартфона. Специалисты советуют отключать при ненадобности навигатор, потому что он быстро «съедает» заряд батареи, находясь в режиме постоянной передачи сигнала.

Старайтесь отключать эти функции, если они не нужны в данный момент. Также стоит обратить внимание на GPS: смартфон активно тратит энергию на поиск спутников, приём и передачу сигнала

Опасения касаются всевозможных программ «для улучшения» уже имеющихся функций. В этом нет объективной необходимости. Кроме того, вместе со скаченным приложением можно «подцепить» на смартфон вирус.

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