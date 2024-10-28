В Индонезии запретили продавать iPhone 16 из-за решение властей

По данным издания The Straits Times, власти Индонезии запретили продажи iPhone 16 в стране, однако ввозить смартфон для личного использования разрешили. Такие ограничения связаны с сокращением зависимости от иностранных товаров и наращиванием собственного производства.

Эксперты считают, что это решение может оказать положительное влияние на развитие местного рынка смартфонов, поскольку местные производители получат возможность конкурировать с иностранными брендами на более равных условиях. Однако некоторые аналитики выражают опасения, что это может привести к увеличению цен на смартфоны в Индонезии.

В СМИ отметили, что обычные пользователи оказались опечалены таким решением властей страны. Они хотели бы покупать смартфон внутри собственной страны, а не ввозить устройство из других регионов.