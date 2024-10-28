Вышел трейлер российской комедии «По барам» про школьных друзей — премьера 30 января

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Кинокомпания ID Production представила дебютный трейлер фильма «По барам». Комедийная лента выйдет в российский прокат уже 30 января.

Видео доступно во VK-группе ID Production. Права на видео принадлежат ID Production.

Фильм «По барам» расскажет историю четырёх школьных друзей, которые видятся всё реже и реже. Однажды закадычная компания решает собраться на свой последний бархоппинг, который перерастает для каждого участника в отдельное приключение.

Главные роли в ленте сыграли Павел Табаков («Молодой человек»), Эльдар Калимулин («Год рождения»), Дмитрий Ендальцев («Аврора»), Александр Алябьев («Карамора»), Анастасия Красовская («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Ингрид Олеринская («Неадекватные люди») и Валерия Федорович («Кухня»). Режиссёром выступил Александр Фомин («Молодой человек»).

Постер фильма «По барам»