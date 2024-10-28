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Из «Джона Уика» хотели вырезать трагичную сцену с щенком — Киану Ривз помешал этому

Из «Джона Уика» хотели вырезать трагичную сцену с щенком — Киану Ривз помешал этому
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24 октября оригинальному фильму «Джон Уик» исполнилось 10 лет — именно в конце октября 2014 года стартовала одна из самых популярных экшен-франшиз современности. В честь юбилея режиссёры Дэвид Литч и Чад Стахелски рассказали, что из ленты могли вырезать сцену смерти собаки главного героя, однако в дело вмешался Киану Ривз.

Как оказалось, актёр настоял на том, чтобы показать зрителям сцену со смертью животного. Инвесторы и продюсеры выступали против, отмечая, что этот эпизод может отпугнуть зрителей. Однако Киану решил иначе — в итоге сцена вошла в финальный монтаж картины.

Нам говорили: «Это к неудаче, это плохой знак. Никто не захочет смотреть на это, вы оттолкнёте свою же аудиторию». Они не понимали, что мы снимаем жанровое кино. Мы фанаты жанра до мозга костей и знаем, что именно крутые моменты делают кино запоминающимся. Однажды Киану снимался в сцене с плюшевой собакой. Рыдая. Весь избитый. Он выглядел ужасно в своей пижаме. В съёмочной команде наверняка подумали, что это была худшая идея, с нами, начинающими режиссёрами, покончено. Нам предлагали снять альтернативный финал, показывающий, что щенок на самом деле не умер. Но Киану встал на нашу сторону и настоял. В конечном итоге инвесторы махнули рукой.

В конечном итоге «Джон Уик» показал отличные результаты в прокате, собрав более $ 86 млн при бюджете в $ 20 млн. По итогам четырёх фильмов общие сборы франшизы превысили $ 1 млрд.

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