Начались съёмки военного драматического фильма «Отец»

По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», стартовали съёмки военной драмы «Отец». Производством ленты занимается продюсерская Кинокомпания «Киномир» и онлайн-кинотеатр KION.

Действие картины разворачивается в 1942 году. Опытный сибирский охотник Гавриил узнаёт, что его сын числится пропавшим без вести. В отчаянии и ярости он уходит на фронт добровольцем – Гавриил верит, что Семён жив, и намерен найти его. Но вместо отправки на передовую мужчину назначают старшиной группы молодых и неопытных снайперов.

Фото со съёмок

Фото: KION

Фото: KION

Фото: KION

Фото: KION

Фото: KION

Фото: KION

Фото: KION

Режиссёром ленты выступает Павел Иванов. В актёрском составе картины задействованы Илья Шакунов, Владислав Тирон, Роман Васильев, Егор Абрамов, Алина Дулова, Екатерина Чаннова и другие.