Расписание выхода сериала «Гудбай» с Дмитрием Дюжевым от ТНТ
28 октября состоится премьера комедийного сериала «Гудбай» с Дмитрием Дюжевым. Шоу расскажет вымышленную историю нынешнего президента США Джо Байдена, который оказывается в России и в первый же день теряет документы. Из-за этого президент вынужден жить в обычной хрущёвке, работать учителем английского языка, чтобы накопить деньги на новые документы и попытаться вернуться в Америку.
В первый сезон шоу войдёт восемь эпизодов — по две серии будут выходить с понедельника по четверг в 21:00 на телеканале ТНТ. Финал состоится 31 октября.
Расписание выхода сериала «Гудбай» от ТНТ
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|28 октября
|2-я серия
|28 октября
|3-я серия
|29 октября
|4-я серия
|29 октября
|5-я серия
|30 октября
|6-я серия
|30 октября
|7-я серия
|31 октября
|8-я серия
|31 октября
Комментарии