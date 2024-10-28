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Samsung выпустит свой первый бюджетный смартфон — Galaxy A06 5G

Samsung выпустит свой первый бюджетный смартфон — Galaxy A06 5G
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Южнокорейская компания Samsung готовится выпустить свой первый бюджетный смартфон с поддержкой 5G-связи — Galaxy A06 5G. Об этом сообщает издание Gizmochina со ссылкой на базу данных GSMA.

Так, будущий гаджет получит схожие характеристики с текущей моделью Galaxy A05. Ожидается, что смартфон будет оснащён IPS-дисплеем с разрешением 1600x720 и частотой обновления экрана 60 Гц. Устройство получит 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти с батареей 5000 мАч.

Единственное важное изменение — процессор. Нынешний чип MediaTek Helio G85 не поддерживает 5G-связь, поэтому Samsung воспользуется более актуальным решением. Ожидается, что цена гаджета не превысит $ 100 — актуальный Galaxy A05 продаётся в России по цене в 13 000 рублей.

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