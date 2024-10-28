Расписание выхода второго сезона сериала «Гусар» с Гариком Харламовым от ТНТ
28 октября стартует второй сезон комедийного сериала «Гусар». Шоу продолжит историю поручика Лейб-гвардии Гусарского полка Григория Рыльского, который оказывается в современной России. К главным ролям вернутся Гарик Харламов, Катерина Ковальчук и Павел Рассомахин.
Во второй сезон «Гусара» войдёт 16 эпизодов — их будут выпускать по две серии с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале ТНТ. Финал сезона состоится 7 ноября.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|28 октября
|2-я серия
|28 октября
|3-я серия
|29 октября
|4-я серия
|29 октября
|5-я серия
|30 октября
|6-я серия
|30 октября
|7-я серия
|31 октября
|8-я серия
|31 октября
|9-я серия
|4 ноября
|10-я серия
|4 ноября
|11-я серия
|5 ноября
|12-я серия
|5 ноября
|13-я серия
|6 ноября
|14-я серия
|6 ноября
|15-я серия
|7 ноября
|16-я серия
|7 ноября
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