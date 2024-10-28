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Сериал Гусар от ТНТ с Харламовым, 2-й сезон: дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Гусар» с Гариком Харламовым от ТНТ
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28 октября стартует второй сезон комедийного сериала «Гусар». Шоу продолжит историю поручика Лейб-гвардии Гусарского полка Григория Рыльского, который оказывается в современной России. К главным ролям вернутся Гарик Харламов, Катерина Ковальчук и Павел Рассомахин.

Во второй сезон «Гусара» войдёт 16 эпизодов — их будут выпускать по две серии с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале ТНТ. Финал сезона состоится 7 ноября.

ЭпизодДата выхода
1-я серия28 октября
2-я серия28 октября
3-я серия29 октября
4-я серия29 октября
5-я серия30 октября
6-я серия30 октября
7-я серия31 октября
8-я серия31 октября
9-я серия4 ноября
10-я серия4 ноября
11-я серия5 ноября
12-я серия5 ноября
13-я серия6 ноября
14-я серия6 ноября
15-я серия7 ноября
16-я серия7 ноября
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