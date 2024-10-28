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Стала известна средняя цена смартфона в России в 2024 году

Стала известна средняя цена смартфона в России в 2024 году
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Средняя стоимость Android-смартфона в России по итогам первых 10 месяцев 2024 года составила 16 800 рублей. Об этом рассказали в группе компаний «М.Видео-Эльдорадо» со ссылкой на собственные данные продаж.

Так, за первые девять месяцев 2024 года россияне приобрели 22,3 млн смартфонов на общую сумму 528 млрд рублей. Самыми популярными гаджетами в России стали в основном китайские бренды: Redmi, Tecno, realme и Infinix. В топ также продолжают входить гаджеты южнокорейской Samsung.

В целом за указанный период продажи смартфонов на российском рынке выросли на 14% в денежном выражении. Их средняя стоимость составила 23 700 рублей — в эту цифру входят в том числе смартфоны iPhone от Apple. Рост продаж в ритейлере связывают с развитием технологий и ростом популярности нейросетевых функций, которые появляются в гаджетах.

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