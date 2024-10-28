Российские студенты представили игру «Якут» — первый в мире симулятор оленеводства

Студенты трёх российских ВУЗов работают над созданием образовательной видеоигры про оленеводства в жанре симулятора — об этом рассказывают отечественные СМИ. Проект получит название Yakut.

Энтузиасты из столичного РТУ МИРЭА, новосибирского НГТУ и СНИУ из Самары планируют рассказать геймерам о сложностях выживания в условиях Крайнего Севера и правильном ведении оленеводства. При этом игра будет выполнять как образовательные, так и развлекательные задачи.

Фото: Yakut

На текущий момент игроку предлагается собирать ресурсы и кормить оленей, а также следить за собственными показателями, включая голод и температуру. За оленями можно ухаживать и получать из них мясо. В будущем авторы планируют добавить в «Якута» социальную часть, показав развитие народов Крайнего Севера, их культуры и жизни.

Ожидается, что Yakut выйдет в Steam и VK Play в конце 2025 года.