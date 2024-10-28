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Создатели фильма «Огниво» по сказке Андерсена показали стильные постеры персонажей

Создатели фильма «Огниво» по сказке Андерсена показали стильные постеры персонажей
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В конце октября в российский прокат вышел сказочный фильм «Огниво» по мотивам одноимённого произведения Ганса Христиана Андерсена. Теперь же авторы ленты опубликовали отдельные постеры, посвящённые главным персонажам «Огнива».

За первые выходные картина возглавила список самых популярных фильмов в кинотеатрах России. «Огниво» уже заработал более 320 млн рублей — аналитики считают, что сказка может собрать в прокате около 1,5 млрд рублей и войти в топ-20 самых успешных отечественных фильмов наряду с «Последним богатырём» и «Коньком-горбунком».

«Огниво» рассказывает о весёлом солдате Иване, который однажды находит старинную зажигалку, из которой неожиданно появляется царевна Даша и просит юношу о помощи — спасти её от злого Лиходея. Герой отправляется в опасное путешествие с целью развеять чары злодея.

Постеры персонажей фильма «Огниво»

Фото: ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП

Фото: ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП

Фото: ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП

Фото: ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП

Фото: ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП

Фото: ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП

Фото: ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП

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Комментарии
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