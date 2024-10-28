Российская PARIVISION заработала вторую победу подряд на DL S24 по Dota 2

Российская PARIVISION завершила вторую серию в рамках групповой стадии топ-турнира DreamLeague Season 24 по Dota 2.

Во втором матче группового этапа команда Владимира No[o]ne Миненко обыграла североамериканскую Nouns Esports, уверенно закрыв оппонента со счётом 2:0. Эта победа помогла PARIVISION закрепиться на первой строчке в группе A, где команда на текущий момент является единоличным лидером.

Результаты PARIVISION в группе DL S24 по «Доте»:

PARIVISION (Россия) — AVULUS (Европа) — 2:0;

— AVULUS (Европа) — 2:0; PARIVISION (Россия) — Nouns Esports (Северная Америка) — 2:0.

Следующим оппонентом PARIVISION в группе станет Gaimin Gladiators. Матч состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.

Чемпионат DreamLeague S24 по «Доте» проходит в онлайн-формате в период с 27 октября по 10 ноября. В рамках ивента 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн и 14 600 EPT-очков.