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Результат матча BetBoom Team — Xtreme Gaming на DreamLeague Season 24 по Dota 2

BetBoom Team всухую проиграла Xtreme Gaming на DreamLeague S24 по «Доте»
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Российский состав BetBoom Team провёл второй матч в рамках группового этапа топ-турнира DreamLeague Season 24 по Dota 2.

Во второй серии групповой стадии BB Team столкнулась с обновлённым составом китайской Xtreme Gaming. Китайцы с лёгкостью расправились с оппонентом, нанеся коллективу из России сокрушительное поражение со счётом 2:0. Теперь команда Виталия Save- Мельника находится в нижней половине турнирной таблицы.

Dota 2. DreamLeague — Season 24 . Группа A
28 октября 2024, понедельник. 14:00 МСК
Xtreme Gaming
Окончен
2 : 0
BetBoom Team

Результаты BetBoom Team в группе DL S24 по «Доте»:

  • BetBoom Team (Россия) — Nigma Galaxy (Ливан) — 1:1;
  • BetBoom Team (Россия) — Xtreme Gaming (Китай) — 0:2.

В следующем матче, который состоится сегодня, 28 октября, в 19:00 мск, BetBoom Team будет противостоять чемпионам The International 2024 из Team Liquid.

Чемпионат DreamLeague S24 по «Доте» проходит в онлайн-формате в период с 27 октября по 10 ноября. В рамках ивента 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн и 14 600 EPT-очков.

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