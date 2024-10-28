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BetBoom Team всухую проиграла Xtreme Gaming на DreamLeague S24 по «Доте»

Российский состав BetBoom Team провёл второй матч в рамках группового этапа топ-турнира DreamLeague Season 24 по Dota 2.

Во второй серии групповой стадии BB Team столкнулась с обновлённым составом китайской Xtreme Gaming. Китайцы с лёгкостью расправились с оппонентом, нанеся коллективу из России сокрушительное поражение со счётом 2:0. Теперь команда Виталия Save- Мельника находится в нижней половине турнирной таблицы.

Результаты BetBoom Team в группе DL S24 по «Доте»:

BetBoom Team (Россия) — Nigma Galaxy (Ливан) — 1:1;

— Nigma Galaxy (Ливан) — 1:1; BetBoom Team (Россия) — Xtreme Gaming (Китай) — 0:2.

В следующем матче, который состоится сегодня, 28 октября, в 19:00 мск, BetBoom Team будет противостоять чемпионам The International 2024 из Team Liquid.

Чемпионат DreamLeague S24 по «Доте» проходит в онлайн-формате в период с 27 октября по 10 ноября. В рамках ивента 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн и 14 600 EPT-очков.