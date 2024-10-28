Стример Мэддисон получил награду от Twitch за 50 млн часов просмотров

Российский стример Илья Maddyson Давыдов показал мраморную статуэтку в виде сердца, которую получил в награду от платформы Twitch.

Такие награды стриминговый сервис стал рассылать за преодоление каналом отметки 50 млн часов просмотров на «Твиче» — сам Мэддисон отметил, что успел набрать уже 70 млн часов.

Фото: CYBERSLOVO

Ранее такую же награду получил другой отечественный стример с большим стажем, Денис WELOVEGAMES Коробков.

Ранее Мэддисон сообщил, что его пригласила на свидание американская топ-стримерша и миллионерша Кейтлин Amouranth Сирагуса. Они планируют встретиться в ноябре — об этом массово просили зрители.