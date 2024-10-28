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Результаты ESL Challenger Katowice 2024 по CS2

Португальская SAW — чемпион ESL Challenger Katowice 2024 по Counter-Strike 2
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Завершился LAN-турнир ESL Challenger Katowice 2024 по Counter-Strike 2. В борьбе за слот на чемпионате ESL Pro League Season 21 победу одержала португальская SAW.

Португальская команда заняла первое место на ивенте, не проиграв ни одной карты. Так, в рамках группового этапа SAW одолела Team Falcons с Александром s1mple Костылевым в составе, а также украинскую B8, а в плей-офф португальцы оказались сильнее польского ростера Monte, затем закрепив свою доминацию ещё одной победой над B8 в финале.

CS 2. ESL Challenger Katowice 2024 . Гранд-финал
27 октября 2024, воскресенье. 20:40 МСК
SAW
Окончен
2 : 0
B8

Итоги ECK 2024 по CS2:

  • первое место: SAW (Португалия) — $ 50 тыс. и слот на EPL S21;
  • второе место: B8 (Украина) — $ 20 тыс.;
  • 3-4-е место: Monte (Польша), paiN Gaming (Бразилия) — $ 10 тыс.;
  • 5-6-е место: Eternal Fire (Турция), Legacy (Бразилия) — $ 3 тыс.;
  • 7-8-е место: MIBR (Бразилия), Team Falcons (Дания) — $ 2 тыс.

Чемпионат ECK 2024 по CS2 прошёл в LAN-формате в период с 25 по 27 октября в Катовице, Польша. В рамках соревнования участники разыграли призовой фонд в размере $ 100 тыс., а победитель, помимо денежного приза, также получил слот на топ-турнире ESL Pro League Season 21.

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