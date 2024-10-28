Португальская SAW — чемпион ESL Challenger Katowice 2024 по Counter-Strike 2

Завершился LAN-турнир ESL Challenger Katowice 2024 по Counter-Strike 2. В борьбе за слот на чемпионате ESL Pro League Season 21 победу одержала португальская SAW.

Португальская команда заняла первое место на ивенте, не проиграв ни одной карты. Так, в рамках группового этапа SAW одолела Team Falcons с Александром s1mple Костылевым в составе, а также украинскую B8, а в плей-офф португальцы оказались сильнее польского ростера Monte, затем закрепив свою доминацию ещё одной победой над B8 в финале.

Итоги ECK 2024 по CS2:

первое место: SAW (Португалия) — $ 50 тыс. и слот на EPL S21;

второе место: B8 (Украина) — $ 20 тыс.;

3-4-е место: Monte (Польша), paiN Gaming (Бразилия) — $ 10 тыс.;

5-6-е место: Eternal Fire (Турция), Legacy (Бразилия) — $ 3 тыс.;

7-8-е место: MIBR (Бразилия), Team Falcons (Дания) — $ 2 тыс.

Чемпионат ECK 2024 по CS2 прошёл в LAN-формате в период с 25 по 27 октября в Катовице, Польша. В рамках соревнования участники разыграли призовой фонд в размере $ 100 тыс., а победитель, помимо денежного приза, также получил слот на топ-турнире ESL Pro League Season 21.