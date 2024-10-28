На Netflix появилась новая функция для сохранения и обмена любимыми моментами из сериалов

Стриминговый сервис Netflix представил новую функцию «Моменты», которая позволяет пересматривать и отправлять друзьям любимые сцены из сериалов и фильмов Netflix.

К релизу новой возможности Netflix приурочил небольшой проморолик, в котором звёзды рассказывают о своих любимых моментах из сериалов.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Функционал с понедельника, 28 октября, появится в приложении для мобильных устройств на iOS, а позже будет запущен и на Android. По задумке, зрители во время просмотра смогут быстро добавить момент из фильма в закладки. Позже сцены можно будет пересмотреть и отправить друзьям в социальных сетях.