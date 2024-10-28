«Ты проиграешь, детка»: мать Мэттью Перри ждёт суда над врачом, виновным в его смерти

Семья Мэттью Перри во время ток-шоу Today рассказала, что надеется на справедливый суд над врачами, передававшими ему наркотики, повлёкшие смерть актёра.

Мать звезды «Друзей» Сюзанна Моррисон отметила, что ждёт заседания, назначенного на март 2025 года.

Я надеюсь, что люди, поставляющие другим людям наркотики, которые их убивают, теперь начеку. Неважно, каковы твои профессиональные полномочия, ты проиграешь, детка.

Звезда «Друзей» Мэттью Перри скончался 29 октября 2023 года, утонув в джакузи из-за отказа сердца. Позже выяснилось, что лечащий врач актёра с помощью посредника поставлял ему наркотики — он уже признал свою вину.