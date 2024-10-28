Вышел новый трейлер драматического сериала «Землевладелец» от автора «Йеллоустоуна»

Компания Paramount Pictures представила новый трейлер сериала «Землевладелец». Новое шоу от Тейлора Шеридана, режиссёра «Йеллоустоуна» и «Ветреной реки», выйдет в онлайне 17 ноября.

Сюжет драмы рассказывает о современном нефтяном бизнесе в США: история крутится вокруг талантливого менеджера и нефтяного магната.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Plus. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

В актёрский состав вошли Билли Боб Торнтон («Отточенное лезвие», «Серый человек»), Джон Хэмм («Безумцы»), Эли Лартер («Обитель зла»), Деми Мур («Несколько хороших парней») и Джейкоб Лофленд («Бегущий в лабиринте»).