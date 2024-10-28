Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 2. Стрим D
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Половина жителей городов России пользуется подписками на онлайн-кинотеатры

Половина жителей городов России пользуется подписками на онлайн-кинотеатры
Комментарии

Каждый второй житель российских городов пользуется онлайн-кинотеатрами — это на 5% больше, чем в прошлом году. Исследование провела аналитическая компания GfK, опросив 7200 человек в возрасте от 16 до 55 лет.

При этом доля тех, кто покупает платные подписки, немного снизилась — с 38% в начале 2024 года до 36% в августе-сентябре. Также отмечается, что в Москве и Санкт-Петербурге количество пользователей немного выше, чем в других городах-миллионниках.

Самым популярным онлайн-кинотеатром остаётся «Кинопоиск»: 20,6% от общего числа подписчиков. Далее идут Wink (12,6%) и Okko (9,6%), в пятёрку лучших также вошли «Иви» (9,3%) и KION (8,3%).

Материалы по теме
В российских онлайн-кинотеатрах станет больше рекламы — РАЭК
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android