Половина жителей городов России пользуется подписками на онлайн-кинотеатры

Каждый второй житель российских городов пользуется онлайн-кинотеатрами — это на 5% больше, чем в прошлом году. Исследование провела аналитическая компания GfK, опросив 7200 человек в возрасте от 16 до 55 лет.

При этом доля тех, кто покупает платные подписки, немного снизилась — с 38% в начале 2024 года до 36% в августе-сентябре. Также отмечается, что в Москве и Санкт-Петербурге количество пользователей немного выше, чем в других городах-миллионниках.

Самым популярным онлайн-кинотеатром остаётся «Кинопоиск»: 20,6% от общего числа подписчиков. Далее идут Wink (12,6%) и Okko (9,6%), в пятёрку лучших также вошли «Иви» (9,3%) и KION (8,3%).