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Первые обзоры Dragon Age The Veilguard — оценки и отзывы новой игры, плюсы и минусы

Первые оценки Dragon Age: The Veilguard — 84 из 100, ругают сражения и хвалят сюжет
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За несколько дней до релиза ролевой игры Dragon Age: The Veilguard ряд изданий опубликовали свои обзоры на новую часть легендарной франшизы. На текущий момент новинка от BioWare получила 84 балла на платформе Opencritic.

Всего обработано 37 рецензий — восемь авторов, включая обозревателя Eurogamer, выставили новой Dragon Age максимальную оценку. Низшей оценкой стала «шестёрка» от Gamepressure, Guardian и VGC.

Фото: Opencritic

Наибольшей критике подверглась боевая система и другие элементы геймплея. Автор VGC называет игровой процесс устаревшим, отмечая, что BioWare сделали «слишком безопасный» проект. С ним солидарен автор Guardian:

В этом огромном и красивом фэнтезийном мире есть чем заняться, но сражения выглядят далеко не лучшим образом.

Отдельные обзорщики также обращают внимание на неровный характер игры, как автор SECTOR:

Эта игра для меня похожа на американские горки. На пике The Veilguard развлекала и поражала меня, но иногда отсутствие глубины всё больше ослабляло мой энтузиазм.

В то же время многие критики выделяют качественных персонажей, проработанный сюжет и вариативность, которая зависит от действий игроков.

Dragon Age The Veilguard — это грандиозный новый мир, полный вдумчивых историй, эпических битв и красивых визуальных эффектов, сопровождающих их. Персонажи интересны и откровенно харизматичны, что прекрасно подходит для незабываемого путешествия.

Некоторые назвали новый Dragon Age претендентом на награду «Игра года» или даже больше, как это сделал автор XboxEra:

Она не только в моем рейтинге «Игра года», но и в моём списке лучших игр всех времен. Эта игра является абсолютным триумфом как для старой, так и для новой Dragon Age.

Dragon Age: The Veilguard выходит 31 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

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