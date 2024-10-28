Сегодня выходит Apple Intelligence — нейросеть с новыми функциями для iPhone

Сегодня, 28 октября, состоится официальный релиз искусственного интеллекта Apple Intelligence. Нейросеть с новыми возможностями будет доступна на смартфонах iPhone на iOS 18.

Пока Apple откроет для пользователей лишь часть функционала ИИ. Прежде всего это работа с текстом — теперь iPhone может кратко пересказать текст, изменить его стиль и исправить различные ошибки. Другой новой функцией станет режим фокуса, в котором смартфон будет показывать только важные уведомления. Также iOS 18.1 сможет удалять с фото ненужные объекты или людей.

Другие функции ИИ Apple Intelligence появятся на iPhone позже — вероятнее всего, уже в 2025 году.