В России выйдет фильм про Хаяо Миядзаки и аниме «Мальчик и птица» — премьера 5 декабря

Документальный фильм «Хаяо Миядзаки и Птица» про легендарного японского аниматора официально выйдет в России. Старт проката назначен на 5 декабря.

Как следует из названия, речь в ленте пойдёт про последнюю работу гения, аниме «Мальчик и птица», получившее «Оскар» в марте этого года.

Видео доступно на YouTube-канале «Русский Репортаж». Права на видео принадлежат «Русскому Репортажу».

Историю создания мультфильма расскажет режиссёр Каку Аракава — ранее он работал над документалкой «Бесконечный человек: Хаяо Миядзаки» и снимал мини-сериал о жизни аниматора.

В России «Хаяо Миядзаки и Птицу» можно будет увидеть как в русском дубляже от «Русского Репортажа», так и в оригинале с субтитрами.