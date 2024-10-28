Ума Турман и Энтони Хопкинс сыграют в новой исторической драме «Домработница»

Известный английский режиссёр Ричард Эйр («Скандальный дневник», «Король Лир») работает над новым фильмом в жанре драмы — участие в съёмках примут сразу несколько известных актёров.

Лента получила название The Housekeeper («Домработница» или «Экономка»). Речь пойдёт о любовной истории в старинном замке с участием овдовевшего лорда и его гостьи.

Богатого дворянина сыграет Энтони Хопкинс («Молчание ягнят», «Мир Дикого Запада»), гостью — Фиби Дайневор («Бриджертоны»), а экономку дома — Ума Турман («Криминальное чтиво», «Убить Билла»).

Ожидается, что фильм выйдет на большие экраны уже до конца 2025 года.