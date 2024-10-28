Team Spirit проиграла Team Falcons со счётом 0:2 на DreamLeague Season 24 по Dota 2

Российский состав Team Spirit потерпел первое поражение в групповой стадии чемпионата DreamLeague Season 24 по Dota 2.

Во втором противостоянии групп «драконы» столкнулись с коллективом Team Falcons, который стал чемпионом на последнем топ-турнире по «Доте» BetBoom Dacha Belgrade 2024. В итоге «соколы» разгромили Team Spirit, нанеся двукратным победителям The International первое поражение на ивенте.

Результаты Team Spirit в группе DL S24 по «Доте»:

Team Spirit (Россия) — Team Waska (Перу) — 1:1;

— Team Waska (Перу) — 1:1; Team Spirit (Россия) — Team Falcons (Ближний Восток) — 0:2.

Следующим соперником Team Spirit станет бывший состав украинской Monte. Матч состоится сегодня в 21:30 мск.

Чемпионат DreamLeague S24 по «Доте» проходит в онлайн-формате в период с 27 октября по 10 ноября. В рамках ивента 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн и 14 600 EPT-очков.