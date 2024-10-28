Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 2. Стрим D
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Результат матча Team Spirit — Team Falcons на DL S24 по «Доте»

Team Spirit проиграла Team Falcons со счётом 0:2 на DreamLeague Season 24 по Dota 2
Аудио-версия:
Комментарии

Российский состав Team Spirit потерпел первое поражение в групповой стадии чемпионата DreamLeague Season 24 по Dota 2.

Во втором противостоянии групп «драконы» столкнулись с коллективом Team Falcons, который стал чемпионом на последнем топ-турнире по «Доте» BetBoom Dacha Belgrade 2024. В итоге «соколы» разгромили Team Spirit, нанеся двукратным победителям The International первое поражение на ивенте.

Dota 2. DreamLeague — Season 24 . Группа B
28 октября 2024, понедельник. 16:30 МСК
Team Falcons
Окончен
2 : 0
Team Spirit

Результаты Team Spirit в группе DL S24 по «Доте»:

  • Team Spirit (Россия) — Team Waska (Перу) — 1:1;
  • Team Spirit (Россия) — Team Falcons (Ближний Восток) — 0:2.

Следующим соперником Team Spirit станет бывший состав украинской Monte. Матч состоится сегодня в 21:30 мск.

Чемпионат DreamLeague S24 по «Доте» проходит в онлайн-формате в период с 27 октября по 10 ноября. В рамках ивента 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн и 14 600 EPT-очков.

Материалы по теме
BetBoom Team всухую проиграла Xtreme Gaming на DreamLeague S24 по «Доте»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android