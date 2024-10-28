Apple представила новый моноблок iMac с процессором M4 — ранее его показал Wylsacom

Компания Apple официально представила новую модель своего компьютера iMac. Моноблок получил новый процессор M4 и будет стоить от $ 1299 (более 125 тыс. рублей без учёта налогов).

Производитель отмечает, что новый iMac быстрее версии на чипе M1 в 1,7–2,1 раза в зависимости от задач. Помимо восьмиядерного процессора, устройство может похвастать 16–24 ГБ оперативной памяти и SSD объёмом от 256 ГБ до 1 ТБ.

Диагональ экрана составила 24 дюйма, на iMac также будут четыре порта USB-C и возможность подключить два дополнительных монитора. Моноблок представлен в семи цветах: зелёном, жёлтом, оранжевом, розовом, фиолетовом, синем и серебристом.

Фото: Apple

Предзаказы нового iMac открыты уже сегодня, а в магазинах устройство появится со следующей пятницы, 8 ноября.

iMac на M4 ещё в начале октября показал в своём видео российский техноблогер Wylsacom. С чем была связана такая утечка от Apple, до сих неизвестно.