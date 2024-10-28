В российских колледжах начнут обучать будущих разработчиков игр

Разработчики компьютерных игр и специалисты по работе с ИИ вошли в обновлённый список профессий, которые можно будет получить в российских колледжах. На приказ Министерства просвещения обратили внимание СМИ.

«Парламентская газета» отмечает, что начать обучение и получить диплом разработчика игр можно будет начиная с 2025/2026 учебного года. Учиться на специальности «Разработка компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности» нужно будет 3 года 10 месяцев после девятого класса (2 года 10 месяцев — после 11 класса).

Отмечается, что учебным заведениям будет непросто найти преподавателей по специальности. Их места могут занять разработчики российских студий, которые захотят вырастить новые таланты для будущих проектов. Они же смогут давать студентам практические задания, используя результаты в своих играх.

По данным Минцифры, сейчас нехватка IT-кадров в России оценивается в 500—700 тысяч специалистов.