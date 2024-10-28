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В Steam стартовала распродажа «Страхи в Steam» в честь Хэллоуина

В Steam стартовала распродажа «Страхи в Steam» в честь Хэллоуина
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28 октября в Steam началась распродажа под названием «Страхи в Steam». На протяжении ближайшей недели игроки смогут приобрести множество хорроров и триллеров со скидками в честь грядущего Хэллоуина.

Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

В магазине очков Steam также появились бесплатные награды — рамка для аватара, анимированные аватар и стикеры.

Интересные предложения на распродаже «Страхи в Steam»

Хэллоуинская распродажа в Steam продлится до 4 ноября 21:00 мск. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.

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