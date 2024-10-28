В Steam стартовала распродажа «Страхи в Steam» в честь Хэллоуина
28 октября в Steam началась распродажа под названием «Страхи в Steam». На протяжении ближайшей недели игроки смогут приобрести множество хорроров и триллеров со скидками в честь грядущего Хэллоуина.
Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.
В магазине очков Steam также появились бесплатные награды — рамка для аватара, анимированные аватар и стикеры.
Интересные предложения на распродаже «Страхи в Steam»
- Banishers: Ghosts of New Eden — 1679 рублей (- 40%)
- The Outlast Trials — 871 рубль (- 33%)
- DayZ — 1247 рублей (- 50%)
- Phasmophobia — 532 рубля (- 25%)
- Hunt: Showdown 1896 — 914 рублей (- 25%)
- The Walking Dead: The Telltale Definitive Series — 400 рублей (- 75%)
- A Plague Tale: Requiem — 1119 рублей (- 60%)
- Aliens: Dark Descent — 1099 рублей (- 50%)
- Sons Of The Forest — 605 рублей (- 45%)
- Don't Starve Together — 118 рублей (- 66%)
- Left 4 Dead 2 — 38 рублей (- 90%)
- Hollow Knight — 275 рублей (- 50%).
Хэллоуинская распродажа в Steam продлится до 4 ноября 21:00 мск. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.
Комментарии