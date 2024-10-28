Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 2. Стрим D
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел русский трейлер фильма «Птица» с Барри Кеоганом — премьера 28 ноября

Вышел русский трейлер фильма «Птица» с Барри Кеоганом — премьера 28 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

Кинопрокатная компания «Про: взгляд» представила дублированный русскоязычный трейлер «Птицы» — драматического фильма, который снискал популярность на фестивале в Каннах и получил хорошие оценки критиков.

Главную роль в ленте сыграл Барри Кеоган, известный по «Банши Инишерина» и сериалу «Чернобыль» от HBO. Режиссёром «Птиц» выступила Андреа Арнольд («Большая маленькая ложь»).

Видео доступно на YouTube-канале «Про: взгляд». Права на видео принадлежат Mubi.

Лента рассказывает о подростке Бэйли, которая живёт вместе с отцом-одиночкой Багом и своим братом Хантером в Северном Кенте. У вечно занятого Бага не хватает времени на воспитание детей, из-за чего Бэйли ищет внимания и приключений в другом месте.

В российском прокате «Птица» выйдет 8 ноября 2024 года.

Материалы по теме
Видео
Вышел трейлер фильма «Птица» с Барри Кеоганом — премьера в России 28 ноября
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android