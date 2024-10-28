Вышел русский трейлер фильма «Птица» с Барри Кеоганом — премьера 28 ноября

Кинопрокатная компания «Про: взгляд» представила дублированный русскоязычный трейлер «Птицы» — драматического фильма, который снискал популярность на фестивале в Каннах и получил хорошие оценки критиков.

Главную роль в ленте сыграл Барри Кеоган, известный по «Банши Инишерина» и сериалу «Чернобыль» от HBO. Режиссёром «Птиц» выступила Андреа Арнольд («Большая маленькая ложь»).

Видео доступно на YouTube-канале «Про: взгляд». Права на видео принадлежат Mubi.

Лента рассказывает о подростке Бэйли, которая живёт вместе с отцом-одиночкой Багом и своим братом Хантером в Северном Кенте. У вечно занятого Бага не хватает времени на воспитание детей, из-за чего Бэйли ищет внимания и приключений в другом месте.

В российском прокате «Птица» выйдет 8 ноября 2024 года.