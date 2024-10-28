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Результат матча BetBoom Team — Team Liquid на DreamLeague Season 24 по Dota 2

Российская BB Team разгромила чемпионов The International 2024 на DL S24 по «Доте»
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Российский состав BetBoom Team по Dota 2 одержал первую победу в матче на топ-турнире DreamLeague Season 24.

Во второй серии второго игрового дня BB Team столкнулась с обновлённым составом Team Liquid, костяк которой победил на престижном чемпионате The International 2024. Несмотря на статус оппонента, российский коллектив уверенно расправился с «жидкими», заработав первую победу в групповой стадии «Дримлиги».

Dota 2. DreamLeague — Season 24 . Группа A
28 октября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Team Liquid
Окончен
0 : 2
BetBoom Team

Результаты BetBoom Team в группе DL S24 по «Доте»:

  • BetBoom Team (Россия) — Nigma Galaxy (Ливан) — 1:1;
  • BetBoom Team (Россия) — Xtreme Gaming (Китай) — 0:2;
  • BetBoom Team (Россия) — Team Liquid (Швеция) — 2:0.

В рамках третьего дня группового этапа DL S24 команда Ивана Pure Москаленко встретится с такими коллективами, как Gaimin Gladiators и PARIVISION.

Чемпионат DreamLeague S24 по «Доте» проходит в онлайн-формате в период с 27 октября по 10 ноября. В рамках ивента 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн и 14 600 EPT-очков.

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