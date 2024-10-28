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Российская BB Team разгромила чемпионов The International 2024 на DL S24 по «Доте»

Российский состав BetBoom Team по Dota 2 одержал первую победу в матче на топ-турнире DreamLeague Season 24.

Во второй серии второго игрового дня BB Team столкнулась с обновлённым составом Team Liquid, костяк которой победил на престижном чемпионате The International 2024. Несмотря на статус оппонента, российский коллектив уверенно расправился с «жидкими», заработав первую победу в групповой стадии «Дримлиги».

Результаты BetBoom Team в группе DL S24 по «Доте»:

BetBoom Team (Россия) — Nigma Galaxy (Ливан) — 1:1;

— Nigma Galaxy (Ливан) — 1:1; BetBoom Team (Россия) — Xtreme Gaming (Китай) — 0:2;

— Xtreme Gaming (Китай) — 0:2; BetBoom Team (Россия) — Team Liquid (Швеция) — 2:0.

В рамках третьего дня группового этапа DL S24 команда Ивана Pure Москаленко встретится с такими коллективами, как Gaimin Gladiators и PARIVISION.

Чемпионат DreamLeague S24 по «Доте» проходит в онлайн-формате в период с 27 октября по 10 ноября. В рамках ивента 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн и 14 600 EPT-очков.