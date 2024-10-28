Российская PARIVISION сыграла вничью с Gaimin Gladiators на DreamLeague S24 по Dota 2

Команда PARIVISION провела третью встречу в рамках международного чемпионата DreamLeague Season 24 по Dota 2.
В заключительной серии второго игрового дня российский коллектив встретился с европейской Gaimin Gladiators. Матч завершился со счётом 1:1.
Результаты PARIVISION в группе DL S24 по «Доте»:
- PARIVISION (Россия) — AVULUS (Европа) — 2:0;
- PARIVISION (Россия) — Nouns Esports (Северная Америка) — 2:0;
- PARIVISION (Россия) — Gaimin Gladiators (Европа) — 1:1.
Что касается следующих противостояний PARIVISION в групповой стадии DL S24, завтра команде Владимира No[o]ne Миненко предстоит столкнуться с такими коллективами, как Xtreme Gaming и BetBoom Team.
Топ-турнир DreamLeague S24 по «Доте» проходит в онлайн-формате в период с 27 октября по 10 ноября. В рамках чемпионата 16 участников разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн и 14 600 EPT-очков.