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Результат матча PARIVISION — Gaimin Gladiators на DreamLeague Season 24 по «Доте»

Российская PARIVISION сыграла вничью с Gaimin Gladiators на DreamLeague S24 по Dota 2
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Команда PARIVISION провела третью встречу в рамках международного чемпионата DreamLeague Season 24 по Dota 2.

В заключительной серии второго игрового дня российский коллектив встретился с европейской Gaimin Gladiators. Матч завершился со счётом 1:1.

Dota 2. DreamLeague — Season 24 . Группа A
28 октября 2024, понедельник. 19:45 МСК
Gaimin Gladiators
Окончен
1 : 1
PARIVISION

Результаты PARIVISION в группе DL S24 по «Доте»:

  • PARIVISION (Россия) — AVULUS (Европа) — 2:0;
  • PARIVISION (Россия) — Nouns Esports (Северная Америка) — 2:0;
  • PARIVISION (Россия) — Gaimin Gladiators (Европа) — 1:1.

Что касается следующих противостояний PARIVISION в групповой стадии DL S24, завтра команде Владимира No[o]ne Миненко предстоит столкнуться с такими коллективами, как Xtreme Gaming и BetBoom Team.

Топ-турнир DreamLeague S24 по «Доте» проходит в онлайн-формате в период с 27 октября по 10 ноября. В рамках чемпионата 16 участников разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн и 14 600 EPT-очков.

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