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Team Spirit заработала первую победу в рамках DreamLeague Season 24 по Dota 2

Российский состав Team Spirit завершил второй игровой день топ-турнира DreamLeague Season 24 по Dota 2 победой.

После разгромного поражения от Team Falcons «драконам» удалось реабилитироваться и заработать победу в серии с бывшим составом украинской Monte. Это первая выигранная серия для Team Spirit в групповой стадии DL S24.

Результаты Team Spirit в группе DL S24 по «Доте»:

Team Spirit (Россия) — Team Waska (Перу) — 1:1;

— Team Waska (Перу) — 1:1; Team Spirit (Россия) — Team Falcons (Ближний Восток) — 0:2;

— Team Falcons (Ближний Восток) — 0:2; Team Spirit (Россия) — ex-Monte (Украина) — 2:0.

В следующих матчах новому составу Team Spirit предстоит встретиться с Tundra Esports и Azure Ray.

Чемпионат DreamLeague S24 по «Доте» проходит в онлайн-формате в период с 27 октября по 10 ноября. В рамках ивента 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн и 14 600 EPT-очков.