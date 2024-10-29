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Результат матча Team Spirit — ex-Monte на DreamLeague S24 по «Доте»

Team Spirit заработала первую победу в рамках DreamLeague Season 24 по Dota 2
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Российский состав Team Spirit завершил второй игровой день топ-турнира DreamLeague Season 24 по Dota 2 победой.

После разгромного поражения от Team Falcons «драконам» удалось реабилитироваться и заработать победу в серии с бывшим составом украинской Monte. Это первая выигранная серия для Team Spirit в групповой стадии DL S24.

Dota 2. DreamLeague — Season 24 . Группа B
28 октября 2024, понедельник. 22:00 МСК
Palianytsia
Окончен
0 : 2
Team Spirit

Результаты Team Spirit в группе DL S24 по «Доте»:

  • Team Spirit (Россия) — Team Waska (Перу) — 1:1;
  • Team Spirit (Россия) — Team Falcons (Ближний Восток) — 0:2;
  • Team Spirit (Россия) — ex-Monte (Украина) — 2:0.

В следующих матчах новому составу Team Spirit предстоит встретиться с Tundra Esports и Azure Ray.

Чемпионат DreamLeague S24 по «Доте» проходит в онлайн-формате в период с 27 октября по 10 ноября. В рамках ивента 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн и 14 600 EPT-очков.

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