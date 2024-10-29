Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 3. Стрим D
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Обновлённый рейтинг команд по CS2 от HLTV на 28 октября

Состав Virtus.pro вернулся в топ-10 лучших команд по Counter-Strike 2
Комментарии

Портал HLTV представил обновлённый перечень лучших команд на профессиональной сцене Counter-Strike 2.

Положение ростеров в топ-10 практически не изменилось, если не считать Virtus.pro, которая вернулась в десятку сильнейших коллективов, сместив бразильскую FURIA Esports.

10 лучших команд по CS2 на 28.10.2024

10 лучших команд по CS2 на 28.10.2024

Фото: HLTV

Кроме этого, на два пункта поднялась португальская SAW (14-е место), победившая на ESL Challenger Katowice 2024. Несколько позиций также набрали такие составы, как 3DMAX, B8 и Monte.

Однако самый большой скачок совершила европейская OG (37-е место), взлетевшая на 14 позиций вверх после успехов на чемпионате Thunderpick World Championship 2024.

Материалы по теме
Португальская SAW — чемпион ESL Challenger Katowice 2024 по Counter-Strike 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android