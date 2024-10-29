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Фильм «Джуманджи 3» выйдет 11 декабря 2026 года

Фильм «Джуманджи 3» выйдет 11 декабря 2026 года
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По данным издания Deadline, третья часть франшизы «Джуманджи» выйдет в кинотеатрах 11 декабря 2026 года. В СМИ отметили, что это тот же предрождественский период, в который Sony выпустила предыдущие фильмы серии.

Ожидается, что режиссёр Джейк Кэздан и звёздный актёрский состав, включая Дуэйна Джонсона, Кевина Харта, Джек Блэка и Карен Гиллан ведут переговоры для участия в ленте.

Оригинальный фильм «Джуманджи» вышел в 1995 году с Робином Уильямсом и Кирстен Данст в главных ролях: он собрал $ 262,8 млн по всему миру и стал в своё время хитом. В 2017 году выпустили ленту «Джуманджи: Зов джунглей» — картина собрала в мировом прокате $ 962,5 млн, через два года мир увидел ленту «Джуманджи: Новый уровень». Суммарно трилогия собрала более $ 2,02 млрд по всему миру.

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