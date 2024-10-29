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Том Холланд восхищается Робертом Дауни-младшим больше, чем кем-либо другим

Том Холланд восхищается Робертом Дауни-младшим больше, чем кем-либо другим
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Недавно Том Холланд посетил шоу Good Morning America, в котором затронул тему профессии актёра и поговорил про Роберта Дауни-младшего, с которым Холланд разделил участие в нескольких фильмах киновселенной Marvel.

По словам Тома, он восхищается Робертом больше, чем кем-либо в киноиндустрии. Он видит в Дауни-младшем настоящего наставника, который обладает отличными чертами как человек в жизни.

Восхищаюсь им и тем, как он ведёт за собой людей и подаёт пример того, как мы должны вести себя на съёмочной площадке… Он знает всех по именам. Он всегда приходит на помощь вовремя. Настоящий профессионал.

Холланд и Роберт пересекутся в киновселенной Marvel ещё не раз: Том вернётся к роли Человека-паука в пятых и шестых «Мстителях», а Дауни-младший сыграет в лентах Доктора Дума.

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