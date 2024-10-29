Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 3. Стрим D
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Кристофер Нолан предлагал Хоакину Фениксу сыграть Джокера в «Тёмном рыцаре»

Кристофер Нолан предлагал Хоакину Фениксу сыграть Джокера в «Тёмном рыцаре»
Аудио-версия:
Комментарии

В свежем подкасте Tetragrammaton with Rick Rubin актёр Хоакин Феникс рассказал, что Кристофер Нолан приглашал его сыграть Джокера в «Тёмном рыцаре» ещё до того, как на роль утвердили Хита Леджера.

По словам Феникса, он отказался от роли, потому что на тот момент думал, что не готов к ней. В итоге блестящего антагониста сыграл Леджер, но если бы Хоакин согласился, всё могло бы обернуться иначе.

Тогда я не был готов. Сейчас я не могу представить, что было бы, если бы фильм вышел без Хита Леджера. Я не могу вспомнить контент нашей встречи с Ноланом. Он подходил ко мне, мы встречались. У меня чувство, будто бы я должен был сыграть эту роль.

«Тёмный рыцарь» вышел в 2008 году, а Леджер получил за фильм посмертный «Оскар». «Джокер» с Фениксом вышел в 2019 году.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android