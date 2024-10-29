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Эксперты дали совет по поводу того, как правильно выбрать новый смартфон

Эксперты дали совет по поводу того, как правильно выбрать новый смартфон
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Эксперты издания UfacityNews рассказали пользователям, как правильно выбрать смартфон при покупке. Специалисты отметили, что важно обращать внимание на объём внутренней памяти.

Эксперты советуют рассмотреть модели с памятью 512 ГБ и выше тем, кто активно снимает видео в высоком разрешении, играет в ресурсоёмкие игры или хранит большое количество файлов на телефоне. Однако они предупреждают, что покупка лишней памяти «про запас» нецелесообразна, если телефон редко заполняется объёмными файлами и играми. Так можно потратить больше, при этом не получив пользу.

Эксперты также напомнили о возможности использования облачных сервисов для хранения фото- и видеоматериалов, что позволит сэкономить на покупке модели с большим объёмом встроенной памяти.

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