Эксперты дали совет по поводу того, как правильно выбрать новый смартфон

Эксперты издания UfacityNews рассказали пользователям, как правильно выбрать смартфон при покупке. Специалисты отметили, что важно обращать внимание на объём внутренней памяти.

Эксперты советуют рассмотреть модели с памятью 512 ГБ и выше тем, кто активно снимает видео в высоком разрешении, играет в ресурсоёмкие игры или хранит большое количество файлов на телефоне. Однако они предупреждают, что покупка лишней памяти «про запас» нецелесообразна, если телефон редко заполняется объёмными файлами и играми. Так можно потратить больше, при этом не получив пользу.

Эксперты также напомнили о возможности использования облачных сервисов для хранения фото- и видеоматериалов, что позволит сэкономить на покупке модели с большим объёмом встроенной памяти.